Policiais civis do 20° DIP prendem dupla por tráfico de drogas e de maquinário “Veja”

Prisão ocorreu na quarta-feira (11/05), na comunidade Ismael Aziz, na BR-174

Policiais civis do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, na quarta-feira (11/05), por volta das 10h, Jafte Nunes Alves, 26, e Reinaldo Cavalcante Freire, 36, pelos crimes de tráfico de drogas e de maquinário e associação criminosa. A ação ocorreu na comunidade Ismael Aziz, localizada na rodovia federal BR-174.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª seccional oeste e do 20° DIP, a prisão ocorreu em decorrência de investigação realizada pela unidade policial, com o objetivo de combater a criminalidade naquela área da cidade.

“Durante a ação, localizamos os indivíduos e com eles apreendemos uma porção de substância entorpecente, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rádio comunicador, além de uma farda da Polícia Militar (PM), pois os infratores possivelmente se passavam por policiais”, disse Barreto.

Procedimentos – Jafte e Reinaldo foram autuados por tráfico de drogas e de maquinário e associação criminosa. Eles serão encaminhados à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.