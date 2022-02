POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E POLICIA MILIATR DO AMAZONAS APREENDEM DROGAS, DINHEIRO E MUNIÇÕES PESADAS

Operação Integrada entre PRF e PM prende quadrilha por tráfico de drogas e apreende armas, munições, dinheiro em espécie além de grande quantidade de drogas em Manaus.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em operação conjunta com a Polícia Militar do AM (28° CICOM e COE), realizou a prisão de 5 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo.

A ocorrência iniciou na BR174, km 884 sentido Boa Vista-Manaus, quando as equipes tentavam interceptar um possível carregamento de armas vindo da Venezuela, a ser adquirido por um casal de brasileiros ligados.

Após abordar um veículo táxi vindo de Boa Vista, o casal foi preso em posse de Munições (calibre 7.62, 9mm e .380) e quantia em dinheiro que ultrapassava 16mil reais.

Loading...

Após a prisão do casal, seguiram-se diligências em busca de outras apreensões ligadas a mesma abordagem chegando ao resultado de outros três indivíduos presos, totalizando:

05 pessoas presas

01 espingarda calibre 12 de origem colombiana

Mais de 600 munições de cal. 12

Mais de 500 Munições de 7.62

100 Munições de .380

50 Munições de 9mm

01 carregador de 5.56

Aprox. 17mil reais

Aprox. 30kg de entorpecentes (cloridrato de cocaína, skunk e crack)

06 coletes balísticos

01 veículo

Todos os indivíduos e materiais apreendidos foram apresentados na DENARC (Departamento de Investigação sobre Narcóticos) da PC-AM.

Núcleo de Comunicação

Polícia Rodoviária Federal – Amazonas