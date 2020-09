Polícia prende seis suspeitos de assalto ao Banco Brasil em Mirante da Serra

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas II de Cacoal (Draco II) prendeu seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a agências bancárias. Eles são acusados de terem assaltado uma agência do Banco do Brasil na madrugada do último sábado (26), no município de Mirante da Serra. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Os presos são Arôni S. G., 34 anos, Cristofher P. R., 32 anos, Francisco F. B. s., 32 anos, Hebert N. T., 25 anos, Robson V. M., 33 anos, e Wanderson O. E., 25 anos.

Segundo a Polícia, após arrombarem a parede e diversas portas, os criminosos levaram dois revólveres calibre 38 e 18 munições. O prejuízo não foi maior por que a quadrilha não conseguiu arrombar os dois cofres do banco.

De acordo com o delegado titular Roberto dos Santos, logo após o crime a equipe de policiais entrou em ação e na tarde de domingo (27) conseguiu prender seis homens, um deles em Jaru e os outros cinco no município de Itapuã do Oeste.

A Polícia apurou que a quadrilha era de Porto Velho. Na ação, os agentes da Draco apreenderam os dois veículos utilizados na ação criminosa e os equipamentos para arrombar os cofres.

A operação contou com apoio de policiais civis e militares dos municípios de Mirante da Serra, Jaru, Nova União, Ouro Preto do Oeste e Governador Jorge Teixeira. A ação também teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que abordou os criminosos em barreiras.