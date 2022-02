Polícia prende ‘Rainha do Trem Bala’, chefe do tráfico de drogas em comunidades

Uma mulher, conhecida como Rainha do Trem Bala, foi presa por policiais militares do programa Segurança Presente, na noite deste domingo (6), no bairro Mutondo, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do programa realizava patrulhamento de rotina pela região quando suspeitaram da atitude de uma mulher a bordo de uma motocicleta. Durante a tentativa de abordagem, a suspeita tentou fugir, mas foi capturada pelos agentes em uma perseguição policial que perdurou por mais de cinco quilômetros, terminando na Avenida José Mendonça de Campos, no Mutondo.

Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a criminosa é apontada como braço direito do traficante Antônio Ilario Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Ela foi levada para a sede da Delegacia de Neves (73ªDP), onde o caso foi registrado.

