Polícia Militar prende dez pessoas durante o fim de semana

No interior do amazonas incluindo Humaitá e Lábrea dez pessoas foram prendidas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu dez pessoas durante as ações realizadas no final de semana no interior do estado. Crimes como tráfico de drogas, roubo e violência doméstica motivaram a maioria das prisões.

Entre a manhã de sexta-feira (03/12) e as primeiras horas de ontem (06/12), foram apreendidas 26 porções de entorpecentes e R$ 47 em espécie, além do cumprimento de um mandado de prisão. As ocorrências foram registradas nos municípios de Anori, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea, Manaquiri e Novo Aripuanã.