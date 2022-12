Polícia Militar do Amazonas efetuou 20 prisões durante o fim de semana no estado

Entre a manhã de sexta-feira (02/12) e as primeiras horas desta segunda (05/12), 20 pessoas foram presas durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em Manaus e nos municípios de Amaturá, Lábrea e Tabatinga.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação mais de 800 porções de drogas, seis armas de fogo, 166 munições e cerca de R$ 400 em espécie. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Compensa, zona oeste de Manaus, um homem de 26 anos foi preso por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de tráfico de drogas. Em posse do suspeito, os policiais encontraram mais de 140 porções de drogas, entre maconha e oxi. O homem foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte, policiais militares da 6ª Cicom prenderam um homem de 38 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cidade Nova. Os policiais encontraram em posse do suspeito uma arma caseira (submetralhadora), com uma munição de 9 milímetros. O infrator foi levado ao 6°DIP.

Interior

No município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), dois homens foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com a dupla os policiais militares do município apreenderam duas espingardas, sendo uma de calibre 20 e outra de calibre 32, além de um rifle de calibre 22 com numeração suprimida.

Além das armas, foram encontradas com a dupla 125 munições calibre 22 e oito munições calibre 32. Os infratores foram levados para a delegacia do município.

FOTO: Divulgação/SSP-AM