Polícia Militar detém mulher e apreende adolescente com drogas no município de Lábrea

Equipe da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar realizou a detenção de uma mulher, 27 anos, e apreendeu uma adolescente, na manhã desta quinta-feira (19/11), por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Lábrea (distante 852 quilômetros da capital).Também foram apreendidos entorpecentes, uma quantia em dinheiro e diversas anotações do comércio ilícito.

Por volta das 10h, a equipe policial recebeu denúncia indicando que havia uma intensa movimentação de pessoas em um beco, naquele município. Chegando ao local, vários indivíduos correram para dentro de uma residência ao perceberem a presença da polícia.

Fonte: Amazonas News