Polícia Militar detém, em Humaitá, mulher com mais de 10 quilos de drogas

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Humaitá (distante 590 quilômetros da capital) efetuaram, na manhã de quinta-feira (17/12), a detenção de uma mulher de 21 anos, que transportava drogas na bagagem, num ônibus do transporte interestadual com destino a Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com os militares do 4º BPM, por volta de 8h da quinta-feira, a unidade recebeu uma denúncia por meio do 190, informando que uma mulher havia partido de Manaus no ônibus de uma empresa do transporte interestadual, com destino a Porto Velho, transportando na bagagem, possivelmente, substância entorpecente.

Em posse das informações, os policiais aguardaram o ônibus e, durante a abordagem, identificaram a mulher com as características repassadas. Ela apresentou muito nervosismo, tentando inclusive fugir do coletivo e abandonar a mala, mas foi impedida. Durante os procedimentos, foram encontrados na referida mala, dois pacotes enrolados por plásticos, sujos de café, contendo substâncias entorpecentes com características de maconha e peso de aproximadamente 10,745 quilos.

A mulher detida foi questionada pelos policiais, informando também que receberia R$ 4 mil em dinheiro para entregar a droga no Rio de Janeiro. Ela foi conduzida e apresentada à delegacia do município para a conclusão dos procedimentos legais.

