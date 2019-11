Polícia Federal visita Eduardo Braga e Renan Calheiros nesta manhã de terça (05)

O relator dos processos da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, colocou a Polícia Federal nas ruas na manhã desta terça, dia 5, para cumprir mandados contra os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Renan Calheiros (MDB-AL).

O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União (TCU), também é alvo da ação policial.

Braga, por conta do foro privilegiado de senador, é investigado no STF por várias denúncias de crimes praticados no âmbito da Lava Jato. Alguns desses crimes teriam sido cometidos fora do atual mandato, quando foi governador do Amazonas por dois mandatos seguidos (2003-2010).

A notícia é da coluna Radar, da Veja.

Foto: José Cruz/Agência Brasil