Polícia Federal prende 3 pessoas em Salvador suspeitas de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (24) que cumpriu nos últimos dias três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão em Salvador, em ação para desarticular organizações criminosas estabelecidas na Bahia especializadas no tráfico internacional de entorpecentes.

Além disso, durante as ações, foram apreendidas quase três toneladas de cocaína no porto de Salvador. Ao longo do ano, ainda segundo a PF, já foram encontradas mais de seis toneladas da droga no porto da capital baiana. Em todo o estado, passa de 10 toneladas a quantidade de cocaína apreendida.

Não foram divulgadas as identidades das pessoas presas, e nem qual o papel delas no esquema.

Segundo a PF, as medidas são desdobramentos de investigações iniciadas a partir de grandes apreensões de cocaína no Porto de Salvador ocorridas nos últimos meses, que tinham como destino à Europa

Fonte: G1