Polícia Federal nesse momento com intensa operação em Manaus

Agentes foram vistos entrando no condomínio Palácio Adrianópolis, no conjunto Morada do Sol, e na agência de comunicação Digital, ali perto. No local, além da publicidade, funciona também a rede de comunicação Onda Digital, que tem ramificações em outros Estados, além de operar emissora de rádio e de TV na capital amazonense.

Outro alvo seria a casa de um ex-candido a governador e a esposa dele, mas o nome não foi revelado.

Sabe-se apenas que o cândido seria do Prós. Ainda não se tem muitas informações sobre o motivo da operação, mas vários agentes estão mobilizados.

