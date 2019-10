POLÍCIA FEDERAL FECHA MAIS UM GARIMPO, E OPERAÇÃO DEVE SE ESPALHAR NA AMAZÔNIA

A Polícia Federal deflagrou, na data de hoje (11/12), a Operação Retomada V, dentro do contexto da Operação Verde Brasil – Pará que combate delitos contra o meio ambiente no Estado do Pará e flagrou a ocorrência de crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na zona rural do município de Floresta do Araguaia/PA.

Oito policiais federais participaram da Operação que teve por objetivo paralisar as atividades de um garimpo ilegal de ouro, conhecido como “Garimpo do Mamão”.

No momento da abordagem, quatro trabalhadores se preparavam para iniciar as atividades do dia, mas acabaram impedidos pelos policiais. A pessoa responsável pelo garimpo, uma senhora de 79 anos, foi identificada e irá responder por crimes ambientais e por extração ilegal de minérios.

Apetrechos próprios da atividade de mineração foram apreendidos no local. Além disso, cinco armas de fogo, do tipo espingarda, de diversos calibres, um colete balístico e uma mira telescópica foram encontrados e apreendidos na área do garimpo. O suspeito de ser o detentor do armamento e materiais não se encontrava no local, mas foi identificado e responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Desde o início do mês de julho, a Polícia Federal vem intensificando as ações de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na região, tendo sido fechados, até agora, onze garimpos ilegais, resultando na prisão de nove pessoas e na apreensão de bens, cujos valores estimados, chegam à quantia de R$ 4,5 milhões.