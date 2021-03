Polícia Federal em Rondônia recebe 15 novas viaturas ostensivas

A Superintendência de Polícia Federal em Rondônia recebeu nesta sexta-feira (26), 15 Ford Rangers semi blindadas para atuação em atividades ostensivas.

As viaturas fazem parte do conjunto de mais de 500 novas viaturas adquiridas pela PF que estão sendo distribuídas às unidades em todo o Brasil, com o objetivo de modernizar os equipamentos e proporcionar uma maior eficiência nos serviços prestados pela instituição em defesa da sociedade.

Os veículos contam com blindagem “tipo escudo” em aço e aramida e diversos acessórios específicos customizados para atividade policial, como suporte para armas longas, sinalizadores luminosos e sonoros, rádio de comunicação.