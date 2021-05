Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada no tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul e região

A Polícia Federal em, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Acre, deflagrou nesta sexta-feira (21/5) a Operação CRIMINALIS NEXUM 1, que busca desarticular organização criminosa voltada, principalmente, ao tráfico de drogas na cidade de Cruzeiro do Sul/AC e região, além de outros crimes.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, que resultou em 18 ordens judiciais, sendo 12 mandados de busca e apreensão e 06 mandados de prisão preventiva. Participaram da operação 28 policiais federais e 12 policiais civis.

No total, foram presos três integrantes da organização criminosa. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Guajará (AM). Durante a ação, sete aparelhos celulares foram apreendidos.

Na ocasião também foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência (TCO), em razão da posse de animais silvestres.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhados à Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva – UPMN, em Cruzeiro do Sul, bem como na Unidade Penitenciária Moacir Prado, essa em Tarauacá, para ficarem à disposição à Justiça.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi denominada de CRIMINALIS NEXUM, do latim conexão, criminosa, faz referência à troca de mensagens, de cunho criminoso, recuperadas pela Polícia Federal de celulares encontrados dentro de celas do presídio Manoel Neri, em que membros faccionados presos eram mandantes e organizadores da organização criminosa.

A presente investigação contou, ainda, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal de Cruzeiro do Sul/AC, bem como do Ministério Público-GAECO.

Em consideração à pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas, para a segurança de todos os envolvidos.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus