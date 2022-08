Polícia é chamada após homem da entrada baleado na Upa leste

Porto Velho – RO: Na tarde desta terça-feira (09), uma guarnição da Polícia Militar do 5º batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, onde um homem teria dando entrada na Upa leste baleado com dois tiros, onde chegou a informar pra equipe médica que teria sido ferido após um pneu que estourou, no entanto ele estava com uma perfuração na boca e outra nas costas e acionaram os policiais.

Com a chegada dos policiais, o suspeito entrou em contradições, mas que o caso ocorreu em um barro da zona leste de Porto Velho e depois disse que não estava com condições de falar sobre o caso e seria transferido para a emergência do hospital João Paulo II devido a gravidade dos ferimentos e a PM junto com a Polícia Civil seguirá com as investigações.

Fonte: hora1rondonia