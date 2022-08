Polícia Civil realiza busca e apreensão contra jogos de azar 

A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (22/8) oito mandados de busca e apreensão em Contagem. Estão sendo investigados oito suspeitos de integrarem uma organização responsável pelos crimes de explorar jogos de azar e lavagem de dinheiro. Uma das apreensões foi realizada em um imóvel no Parque Recreio, onde ocorria um bingo clandestino.

O delegado Felipe de Ligório relatou que a casa no Parque Recreio estava vazia, e foi arrombada. Lá dentro, os policiais encontraram um espaço amplo, com estacionamento interno, que era usado para disfarçar a movimentação, disse o delegado.

Foram apreendidos diversas cartelas de bingo, uma máquina grande usada para sortear as bolinhas e mais de 20 computadores. O prejuízo à organização criminosa foi estimado pela polícia em R$ 250 mil.

O proprietário da casa foi contatado e seu advogado foi até o local. À polícia, ele disse que não sabia que lá funcionava um bingo, e achava que um restaurante funcionava no local.

A casa clandestina de bingo funcionava pela noite, das 19h às 5h. Segundo a polícia, o público majoritário era de pessoas mais velhas e idosos. Além do bingo, foram encontradas marcas de máquinas de caça-níquel no local, mas não havia nenhuma no momento da apreensão.

A Polícia Civil afirmou que, provavelmente, o que era arrecadado pelos criminosos era desviado para outros estabelecimentos, abertos para lavar esse dinheiro.

Os oito mandados foram emitidos pela comarca de Contagem, a pedido da Polícia Civil de Contagem. * Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.