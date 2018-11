Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas com espingarda calibre 16 e munições, em Iranduba

A Polícia Civil do Amazonas, representada pela delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital, falou durante coletiva de imprensa realizada às 15h30 desta quinta-feira (29/11), no prédio da Delegacia Geral, sobre o cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em nome de Diones Gomes de Andrade, 34, conhecido como “Johny Troia”. Com o infrator os policiais civis apreenderam uma espingarda calibre 16 e munições.

Preso Diones Gomes de Andrade (Fotos: Erlon Rodrigues)

Na ocasião, a delegada Sylvia Laureana falou que Diones estava sendo investigado pela equipe da 31ª DIP por envolvimento com o tráfico de drogas naquele município. A autoridade policial explicou que os servidores efetuaram a prisão de Diones na manhã desta quinta-feira (29/11), por volta das 10h, na rua Lupércio Ramos, bairro Morada do Sol, em Iranduba.

“Ele ainda tentou empreender fuga, mas conseguimos alcançá-lo. Encontramos com ele uma espingarda calibre 16 com o cano cortado e munições do mesmo calibre. Em razão disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime. Diones foi mandante do homicídio de Raimundo Nonato de Souza Barros, que tinha 20 anos, e temos conhecimento de que todos os delitos que ele está envolvido estão relacionados à disputa por pontos de venda de drogas em Iranduba”, argumentou Laureana.

Delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª DIP (Fotos: Erlon Rodrigues)

A ordem judicial em nome do infrator foi expedida pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Comarca de Iranduba. A titular da 31ª DIP destacou que o indivíduo já possui diversas passagens por tráfico de drogas e já responde a processo por envolvimento em homicídio, ocorrido em março de 2017, naquele município. A autoridade policial também enfatizou que nesses oito meses à frente da 31ª DIP como titular foram presos mais 219 infratores, de casos relacionados a homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros delitos.

Diones foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele também foi indiciado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Fonte: Fonte: AI-PCAM / Foto: Erlon Rodrigues