Polícia Civil do Amazonas prende indivíduo em posse de entorpecentes no Educandos

Foram apreendidas porções de oxi, maconha e material utilizado para embalo das drogas

Policiais civis do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) efetuaram, na quarta-feira (04/05), por volta das 11h40, a prisão em flagrante de Alexsandro Magalhães Evangelista, de 19 anos, em posse de substâncias entorpecentes como oxi e maconha. A prisão ocorreu nas proximidades da Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul da capital.

A delegada, Elizabeth de Paula, titular do 2º DIP, relatou que as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncia da 85ª Promotoria de Justiça de Manaus, para apurar a atuação do tráfico de drogas naquela localidade.

“Com base na denúncia recebida, fomos ao local e encontramos Alexsandro. Com ele apreendemos duas caixinhas com diversos papelotes (utilizados para embalar drogas), uma porção média de oxi e outra de maconha, 15 pinos vazios usados para guardar cocaína, além de R$ 76 proveniente da venda do material ilícito”, informou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, durante a ação, uma mulher, de identidade não revelada, insurgiu-se para evitar a prisão do indivíduo, em razão do que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) contra ela por resistência e desacato.

Procedimentos – Alexsandro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.