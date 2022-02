Polícia Civil do Amazonas prende homem condenado a 20 anos de prisão por latrocínio ocorrido em 2014

Crime ocorreu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus

Policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) efetuaram nesta quinta-feira (10/02), por volta das 10h, a prisão de um lavador de veículos, de 37 anos, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de latrocínio, que teve como vítima uma mulher de 23 anos. O crime ocorreu no dia 23 de outubro de 2014, no bairro Flores, na zona centro-sul.

O delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, relatou que na ocasião do delito, o infrator invadiu a casa da vítima, que era sua vizinha, e a obrigou a manter relações sexuais com ele, em seguida, a matou e ainda roubou o celular dela.

“Esse processo estava na Justiça, e no dia 26 de janeiro deste ano, o mandado de sentença condenatória em nome dele foi expedido pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, da 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus”, contou Arruda.

A autoridade policial relatou que, após as equipes tomarem conhecimento acerca da ordem judicial, iniciaram as diligências para capturá-lo. Segundo o delegado, inicialmente ficou constatado que o infrator estava morando em Anamã (a 165 quilômetros da capital), porém, estava passando uns dias na casa de sua mãe, no bairro Coroado, zona leste da cidade, onde foi preso.

Procedimentos – O indivíduo foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.