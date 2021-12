Polícia Civil do Amazonas prende homem com dois quilos de cocaína, oxi e maconha em Humaitá

Também foram apreendidas balanças de precisão, dinheiro em espécie e material para embalo das drogas

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), efetuaram na segunda-feira (29/11), por volta das 19h, a prisão em flagrante de Eduanes dos Santos Lagos, de 23 anos, com dois quilos de cocaína, oxi e maconha, R$ 670 em espécie, balanças de precisão e material para embalo das drogas. A ação ocorreu no bairro São Cristóvão, naquele município.



Conforme o delegado Mário Melo, titular da unidade policial, a prisão de Eduanes ocorreu no momento em que os policiais estavam realizando diligências naquela área da cidade, ocasião em que notaram o infrator em atitude suspeita.

“Realizamos a abordagem e, durante revista pessoal, encontramos algumas porções de entorpecentes com ele. Posteriormente, nos deslocamos até a casa em que ele estava e localizamos dois quilos de cocaína, oxi e maconha, R$ 670 em espécie, balanças de precisão e materiais para embalo e preparo das drogas”, explicou Melo.

O delegado relatou, ainda, que no momento em que as equipes chegaram na residência, um indivíduo identificado como Rodrigo de Paula Nunes, 32, que também comercializava o material ilícito, fugiu e está em local incerto. “Seguimos as diligências para localizar e prender o indivíduo”, disse.

Procedimentos – Eduanes responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.