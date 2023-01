Polícia Civil cumpre mandados de prisões de três indivíduos por estupro e tráfico de drogas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), com apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), cumpriu ao longo da semana, mandado de prisão preventiva de Fabrício Costa Saldanha, 24, pelo crime de estupro; e de sentença condenatória do casal, João Vitor Costa Linhares, 22, e Rithiely Sanches da Costa, 22, por tráfico de drogas.

A prisão de Fabrício aconteceu na terça-feira (10/01), na rua Monte Sinai, bairro Canaã, em Rio Preto da Eva; já a do casal ocorreu na quinta-feira (12/01), no bairro da Paz, naquele município.

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, em relação ao primeiro caso, inicialmente, a equipe de investigação tomou conhecimento sobre uma tentativa de estupro que Fabrício praticou contra sua mãe.

“A mulher foi à delegacia após cinco dias do fato e registrou o BO, entretanto, ao consultarmos o nome dele no sistema, foi identificado que havia um mandado de prisão por estupro ocorrido em Manaus, ocasião em que realizamos diligências e cumprimos a ordem judicial”, contou o delegado.

Já em relação ao segundo caso, a autoridade policial relatou que João Vitor e Rithiely também estavam sendo investigados pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi encontrado mandados de prisão por sentença condenatória em nome deles, na comarca de Presidente Figueiredo.

“Ressalto o apoio dado pelas equipes da DECP, que culminou no cumprimento dos mandados de prisão em nome dessas três pessoas. Estamos atuando fortemente no combate aos crimes ocorridos em Rio Preto da Eva”, afirmou Henrique Brasil.

Procedimentos

Fabrício responderá por estupro. João Vitor e Rithiely foram condenados a 20 anos de prisão por tráfico de drogas. Todos ficarão à disposição do Poder Judiciário.