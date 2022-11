Polícia Civil alerta para pagamentos com cartões por aproximação nas compras para fim de ano

Com as festas de fim de ano se aproximando, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) faz um alerta para os pagamentos com cartões por aproximação, principalmente na hora de realizar a transação em locais lotados. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), os pagamentos nessa modalidade, com o cartão físico ou virtual, têm se tornado alvos de golpes.

Ao subtraírem os cartões, os criminosos conseguem usá-los para movimentar centenas de reais rapidamente. Outra forma é o uso de maquininhas escondidas em que o criminoso se aproxima das pessoas para tentar fazer operações sem prévia autorização.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, como não há necessidade de digitar a senha, muitas vezes o consumidor só percebe que foi vítima de roubo horas depois.

“Nesse período de festividade, esses criminosos aproveitam os lugares de grande aglomeração, geralmente a região central. É importante que a pessoa não demonstre que está realizando pagamento, seja ele com o cartão da carteira digital do smartphone ou cartão físico”, explicou.

Conforme a PC, a primeira ação a ser tomada pelo consumidor, ao perceber que foi vítima de golpe, é registrar o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima. Após o BO, é fundamental que o consumidor notifique o banco o mais rápido possível e faça a contestação dos valores.

Dicas

Denis Pinho também ressalta alguns cuidados que o consumidor precisa ter ao sair para realizar as compras.

“Existe uma forma bem eficiente que algumas pessoas utilizam, que é embrulhar o cartão quando for colocar no bolso. Outra forma é utilizar o papel alumínio, você pode embrulhar seu cartão, que ele tem esse poder de isolar. Na hora de efetuar o pagamento, você tira o papel e realiza a transição. Essas são algumas das dicas para que o consumidor não caia nesse tipo de golpe”, disse.

FOTOS: Lucas Silva/Secom