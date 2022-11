PMAM lança Operação Natal Mais Seguro 2022 nos municípios do interior do Amazonas

A operação ocorre simultaneamente em todos os municípios do Amazonas visando ampliar a presença da Polícia Militar, por meio do policiamento ostensivo a pé e motorizado nas áreas comerciais, bancárias e com grande fluxo de pessoas.

O objetivo da Operação Natal Mais Seguro é levar maior sensação de segurança à sociedade, além de prevenir e coibir possíveis delitos durante o período festivo, em que o efetivo da corporação leva à população mais tranquilidade no período de fim de ano.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

FOTO: Divulgação/PMA