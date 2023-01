PMAM detém foragido da Justiça, em Lábrea

Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, na tarde de sexta-feira (27/01), um homem, de idade não informada, com mandado de prisão em aberto, na cidade de Lábrea, localizada a 701 quilômetros da capital amazonense.

Por volta das 16h, a equipe recebeu denúncia anônima, via linha direta, informando que um indivíduo, foragido da Justiça, estaria escondido em uma residência no bairro da Fonte. Com base nas informações, os policiais foram ao local e conseguiram prender o homem.

A ocorrência foi finalizada na 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Foto: Divulgação/PMAM