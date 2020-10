PM resgata policiais que caíram em emboscada em fazenda de Rondônia

A Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) deflagrou, neste domingo (4), uma operação para resgatar policiais emboscados na fazenda de Mutum-Paraná, zona rural de Porto Velho.

Na noite desse sábado (03), três equipes da PM foram até o local na tentativa de resgatar o corpo do tenente Figueiredo Sobrinho, assassinado na região.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem, os policiais foram surpreendidos por homens armados. Houve troca de tiros e 4 PMs foram atingidos, um deles morreu. A equipe policial recuou e se abrigou no matagal.

Na manhã deste domingo, foi enviada uma tropa especializada para a região, com 60 policiais militares de diversos batalhões da capital, incluindo apoio aéreo do Núcleo de Operações Aéreas da SESDEC e terrestre com viaturas de urgência e emergência do Corpo de Bombeiros.

As equipes encontraram o corpo do tenente Figueiredo e do policial morto. Segundo a corporação, “os corpos dos militares encontrados foram para o Instituto Médico Legal (IML) na cidade de Porto Velho (…) a equipe de psicólogos e assistência social está apoiando as vítimas e seus familiares”.

Ataque ao tenente

O militar identificado como tenente Figueiredo Sobrinho foi morto durante um passeio com familiares em uma fazenda na zona rural de Porto Velho.

Segundo testemunhas, a família frequentava o local e era conhecida por moradores da região. As proximidades teriam ficado perigosas após a chegada de “milícias de terras”.

Fonte: CNN Brasil