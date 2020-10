PM prendeu 12 infratores durante rondas nas últimas 24 horas no estado

Entre a terça-feira (27/10) e as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (28/10), a Policia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 pessoas e apreendeu três adolescentes envolvidos em ocorrências criminais no estado. As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Coari e Eirunepé.

As ações policiais flagraram pessoas envolvidas em crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e estupro de vulnerável. Foram apreendidas sete armas de fogo, 2.102 porções de entorpecentes, 35 munições e cinco balanças de precisão e R$ 367 em espécie. Três veículos que possuíam restrição de roubo e furto foram recuperados.

Um homem de 22 anos foi preso após denúncia, na noite desta terça-feira (27/10), em um posto de gasolina, por policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O suspeito foi abordado em um veículo BMW preto, na avenida Djalma Batista, bairro Flores, e com ele foi apreendida uma arma tipo pistola, um carregador e 11 munições intactas.

Em ocorrências distintas, também na noite de ontem (27/10), nos bairro Alvorada II, Nova Esperança e Tarumã, um adolescente de 17 anos foi apreendido e um carro e duas motocicletas foram recuperados, todos com restrição de roubo.

Outro adolescente, com mandado de apreensão em aberto por estupro de vulnerável, foi pego na madrugada de hoje (28/10), pela 22ª Cicom, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada. O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Interior – Na noite de terça-feira, militares do munícipio de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) apreenderam um adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. O jovem já possuía mandado de apreensão em aberto por um homicídio ocorrido no mês de setembro. Com ele foi encontrado um revólver e seis munições. O jovem foi levado para a delegacia do município para os procedimentos legais.

Em Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital), um homem de 26 anos foi preso por tentar esfaquear um jovem de 20 anos.

Lista de Veículos

∙ Carro Gol VW Special, cinza, placa JWS-4824

∙ Motocicleta Yamaha/Lander XTZ250, laranja, placa OAH-9819

∙ Motocicleta Honda/CG150 Fan Esdi, preta, placa JXY-4572

FOTO: Divulgação/SSP-AM