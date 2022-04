A plataforma de ligação com a balsa portuária que havia caído no fundo do Rio Madeira, após acidente em janeiro de 2021, finalmente foi recolocada nesta quinta-feira (21/04) no Porto Municipal Admilson Brasil.

A informacão foi confirmada pelo fiscal do DNIT/AM em Humaita no início desta manhã de sexta-feira. Agora é pintar e anunciar funcionamento muito em breve.

BY ACRITICA DE HUMAITA