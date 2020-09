PL E PP FAZEM CONVENÇÃO PARA ANUNCIAR HERIVANEO SEIXAS CANDIDATO A REELEIÇÃO E PROFESSOR SIDNEY TEMO COMO VICE-PREFEITO

A Convenção Municipal do PL em Humaitá será, hoje (12) a partir das 09h00 no Ginásio Poliesportivo Iriney Santos da escola Municipal Ir. Carmem Cronebold. Tudo já está preparado para recepciona todos os pré-candidatos do partido e pelo menos 50% de seus filiados.

PL confirmará a candidatura à reeleição do atual prefeito Herivaneo Seixas, assim como todos seus candidatos a vereadores, que comporão chapa e coligações com outros partidos. O PP unido com o PL deve anunciar também o ex-vereador e professor Sidney Temo como candidato a vice-prefeito de Herivaneo Seixas.

O atual gestor agregou até o momento diversos partidos e com isso adquiriu bastante força política para suplantar sua possível reeleição. Os partidos aliados até o momento que podem formar coligação até o dia 15 de setembro são: PL, PP, PDT, PSD, PROS, PT E MDB.

Estaremos acompanhando todas as movimentações partidárias, a partir de hoje, e você que nos segue nas redes sociais e em nosso canal de notícias ficará sempre bem informado, porque aqui, a informação é de verdade!

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*