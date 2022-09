Pivô do sub-13 do Palmeiras é alvo de racismo em jogo no Pinheiros

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um jogador do time sub-13 de basquete do Palmeiras foi alvo de racismo no último domingo (18), em partida da equipe alviverde contra o Pinheiros. Os dois times se enfrentavam pelo Campeonato Metropolitano e o duelo foi paralisado após a comissão técnica do Palmeiras retirar os atletas de quadra.

Procurado pelo UOL Esporte, o Palmeiras confirmou o ocorrido e afirmou que a família do atleta, que tem 12 anos, já registrou um boletim de ocorrência. Além disso, o clube também pediu providências à Federação Paulista de Basquete.

“No último domingo (18), um jogador da equipe Sub-13 do Palmeiras foi alvo de injúria racial por um grupo de torcedores do Pinheiros, que assistiam à partida entre as equipes válida pelo Campeonato Metropolitano (G.S.P) da modalidade, no Ginásio Azul, em Pinheiros-SP. Por conta desse episódio, a comissão técnica palmeirense decidiu tirar o time de quadra e o jogo foi suspenso. A mãe do atleta procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O clube entrou em contato com a Federação Paulista de Basquete (FPB) para pedir providências em relação ao caso. O Palmeiras está dando todo o suporte necessário ao atleta e à sua família”, informou o clube.

Na noite de ontem (21), o Pinheiros se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais. Em nota de repúdio, negou que um termo racista tenha sido usado para se referir ao adversário. Segundo a nota, os xingamentos ao adversário foram proferidos após uma falta dura em um atleta do clube.

“A súmula do jogo mostra que havia um contexto muito hostil durante a partida, com torcedores da equipe adversária sendo convidados a se retirar do local por conta de ofensas e hostilidades. Que o treinador do Palmeiras foi expulso pela prática de diversas ofensas e pelo seu comportamento agressivo […] Segundo apurado até o momento, a suposta fala da torcedora (“animal”) foi referente à intensidade, à força e à violência na segunda falta antidesportiva cometida pelo mesmo atleta do Palmeiras, que culminou com a sua imediata expulsão do jogo. O atleta do Pinheiros desmaiou em razão da violência da falta recebida e precisou de atendimento médico urgente”, escreveu o clube.

Em outras partes da nota divulgada, o Pinheiros se disse contra qualquer ato de discriminação, de violência ou antidesportivo.