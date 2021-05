PGE-AM reduz tempo de espera para atendimento dos contribuintes da dívida ativa do Estado

Melhoria foi possível graças a investimento em tecnologia e infraestrutura

Com investimentos em tecnologia, ampliação dos canais eletrônicos e implantação de novos postos de atendimento, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) registrou uma queda no tempo máximo de espera dos contribuintes que buscam negociar seus débitos inscritos na dívida ativa do Estado. De acordo com a Coordenadoria de Parcelamento da Dívida Ativa da PGE-AM, essa redução chega a ser de até 50%.

“Anteriormente, devido aos poucos canais existentes, e até mesmo por causa da pandemia, o nosso atendimento ficava congestionado e chegava a quase 48 horas de espera para ser finalizado. Agora, com o atendimento múltiplo, o nosso rendimento aumentou consideravelmente, e o tempo de espera é de no máximo 24 horas, nos casos mais complicados, e de menos de uma hora nas situações mais simples”, destacou a coordenadora de Parcelamento da Dívida Ativa, procuradora Onilda Abreu.

Sistema ágil – No último mês de fevereiro, a PGE-AM implantou um sistema rápido de atendimento chamado TousWhatApp, que disponibiliza apenas um único número de comunicação via WhatsApp, cujas mensagens podem ser atendidas por diferentes atendentes ao mesmo tempo.

Segundo a Coordenadoria de Parcelamento da Dívida Ativa da PGE-AM, antes apenas um atendente recebia, em média, 200 mensagens por dia pelo WhatsApp, o que tornava um desafio responder às demandas em curto prazo. Com implantação do TousWhatsApp, a distribuição passou a ser múltipla, ou seja, todas as mensagens são recebidas em um único número – o (92) 99403-4980 –, porém são distribuídas para vários atendentes, o que proporciona um atendimento imediato e mais ágil.

Canais eletrônicos – Desde o início da pandemia da Covid-19, no ano passado, a PGE-AM tem substituído o atendimento presencial pelo eletrônico como forma de evitar a propagação da doença no estado.

Por conta desta situação, os contribuintes interessados em resolver pendências relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de outros tributos inscritos na dívida ativa do Estado, devem entrar em contato por meio dos canais eletrônicos disponibilizados pela PGE, principalmente pelo número de WhatsApp (92) 99403-4980 e pelo e-mail [email protected]

No caso do IPVA, além do WhatsApp, os contribuintes podem agendar o atendimento presencial diretamente no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), no link https://digital.detran.am.gov.br/public/agendamento. A PGE-AM mantém um posto de atendimento na sede do Detran-AM para tratar exclusivamente de débitos relacionados ao IPVA, desde setembro de 2020.

Público aprova medidas – O técnico em informática, Walcivan Montenegro da Silva, de 38 anos, que mora no município do Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), entrou em contato com a PGE-AM pelo WhatsApp, no último dia 3 de maio, às 10h49, para solicitar a segunda via do boleto para pagamento de um débito referente ao IPVA do carro de seu cliente. O documento solicitado foi enviado a ele às 11h05, pelo funcionário do setor da dívida ativa que o atendeu, tendo seu pedido finalizado em apenas 16 minutos.

“O atendimento foi rápido e eficiente. Recebi os boletos solicitados e entreguei para o meu cliente efetuar o pagamento. Os comprovantes foram enviados no final da tarde de ontem (03/05), para o e-mail, conforme a orientação do atendente. Hoje (04/05) pela manhã, já recebemos a carta de anuência, que deverá ser apresentada no cartório, em Manaus, para que o nome dele seja retirado do protesto”, avaliou.

Praticidade – Por sua vez, o advogado James da Paula Braz, 37, que é representante de empresas e pessoas físicas, está sempre em contato com o setor da dívida ativa para buscar a origem dos débitos referentes ao ICMS, IPVA, entre outros tributos de seus clientes, mediante procuração. Para ele, o atendimento via WhatsApp ficou mais ágil.

“É importante manter esse canal de atendimento, pois é bastante prático. Consigo adiantar informações a respeito dos débitos pendentes dos meus clientes e, dessa forma, apresentar as propostas estabelecidas pela PGE-AM para um possível acordo”, assinalou.

Satisfação – A comerciante Antônia da Silva Dantas, 38, que atua na área de cosméticos, entrou em contato com a PGE-AM para saber se tinha algum débito na dívida ativa referente ao ICMS de sua empresa. Ela disse ter ficado satisfeita com o atendimento.

“Sei que são várias pessoas que procuram a PGE-AM para serem atendidas todos os dias. No entanto, quando chegou a minha vez, o atendente foi gentil comigo e tirou todas as minhas dúvidas. Fiquei satisfeita e grata pelo atendimento”, contou.

FOTOS: Cocecom/PGE-AM