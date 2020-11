PGE-AM lança novo site institucional

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) lançou, nesta quinta-feira (12/11), um novo site institucional, que permitirá uma navegação mais fácil e ágil para o público em geral. A novidade foi anunciada às vésperas do aniversário de 48 anos de existência da PGE-AM, que é celebrado em 13 de novembro, mesma data de comemoração do Dia do Procurador do Estado do Amazonas.

Com um visual mais moderno, a plataforma disponibiliza todos os dados necessários sobre o órgão, sejam eles no âmbito institucional, da legislação, da transparência, da comunicação e do acesso aos serviços oferecidos aos contribuintes da dívida ativa, além de informações referentes ao Programa de Residência Jurídica e estágios. A página disponibiliza, ainda, matérias jornalísticas e fotos sobre o trabalho da PGE-AM.

Dívida ativa – O novo site oferece acesso rápido às ferramentas de agendamento, requerimentos e informações referentes à dívida ativa do Estado.

A novidade visa atender à demanda dos contribuintes que buscam atendimento no órgão com o intuito de resolver assuntos relacionados, por exemplo, a débitos não tributários, débitos ajuizados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Neste último caso, o visitante terá disponível um link que conduz diretamente ao site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Mais serviços – O novo site conta, ainda, com links de acesso ao Portal do Servidor, ao Portal da Transparência, a sites do Poder Judiciário e de secretarias estaduais, além das redes sociais da PGE-AM. Oferece, ainda, acesso à informação pública em geral, link da Ouvidoria e Carta de Serviços, além da opção “Fale Conosco”, que permite ao cidadão enviar suas demandas diretamente para a PGE-AM, tudo de forma objetiva, moderna e inovadora, proporcionado uma melhor experiência aos usuários.

Desenvolvimento – O sistema operacional do novo site foi desenvolvido pela Processamento de Dados Amazonas (Prodam), enquanto que o visual e o conteúdo da página ficaram sob a responsabilidade da equipe da Coordenadoria de Cerimonial e Comunicação (Cocecom) da PGE-AM.

FOTO: Cocecom/PGE-AM