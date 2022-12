PGE-AM encerra terceira etapa do concurso para procurador do Estado

Após cinco dias, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) encerrou nesta terça-feira (06/12) a terceira fase do concurso para procurador do Estado. Inédita, a etapa contou com a realização da prova oral com os candidatos e ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Amazonas (OAB/AM). O concurso está sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas.

“No geral o balanço é bem positivo. Foi um concurso longo, de quase um ano. Todas as etapas ocorreram de uma forma tranquila, sem qualquer imbróglio, sem judicialização em massa de questões ou de qualquer fase. Pretendemos encerrá-lo em fevereiro de 2023”, afirmou Renan Taketomi, procurador do Estado e presidente da Comissão do Concurso Público.

A primeira etapa do concurso, com a realização da prova escrita objetiva, aconteceu no dia 22 de maio. A segunda etapa, com realização de duas provas escritas dissertativas, ocorreu nos dias 16 e 17 de julho. Esta terceira etapa teve início no último dia 2 de dezembro e seguiu até esta terça-feira (06/12).

“A gente espera selecionar os melhores candidatos para o cargo. A prova oral é essencial para selecionar candidatos que, além desse conhecimento técnico que também é avaliado em outras fases, avalia questões como articulação de ideias e argumentação jurídica. Esses fatores também vão ser essenciais no exercício das funções do cargo de procurador do Estado”, explicou Taketomi.

Avaliação positiva

Com mais de 1.700 inscritos, este 10º concurso público para procuradores do Estado oferta cinco vagas, sendo quatro para livre concorrência e uma para pessoa com deficiência (PcD).

O secretário-geral adjunto da OAB-AM, Plínio Nogueira, relatou uma avaliação positiva da nova etapa do concurso da PGE-AM.

“Conversamos com os membros da banca examinadora, eles gostaram da realização da prova oral, da participação dos candidatos. Também tivemos a oportunidade de conversar com alguns candidatos após a realização da prova oral e eles acharam muito importante essa nova etapa de seleção para ingresso na PGE”, destacou.

Ex-residente jurídica da PGE-AM, Barbara Figliuolo foi uma das candidatas que chegaram até a terceira fase do concurso.

“Estou muito grata por ter chegado até essa fase. Todas as fases foram muito difíceis. Tanto a banca FCC quanto a Procuradoria irão selecionar os melhores candidatos porque o nível da prova foi bem alto. Os examinadores da prova oral são muito capacitados, conhecem muito o assunto. Estou grata por ter participado, independente do resultado, e confirmo a lisura de todo o processo, de todas as fases. O certame foi muito bem organizado”, avaliou a candidata.

FOTOS: Suelem Carneiro/PGE-AM