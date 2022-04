PGE-AM abre seleção para estágio em diversas áreas

Candidato aprovado vai receber bolsa-auxílio e vale-transporte

Estudantes que cursam a partir do 2º período do ensino superior em Administração, Contabilidade, Economia, Tecnologia em Serviços Judiciais e Notariais ou Tecnologia em Gestão Pública, devem ficar atentos ao processo seletivo que foi aberto pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur).

De acordo com a coordenadora do Cejur, procuradora Clara Maria Lindoso e Lima, inicialmente, serão ofertadas cinco vagas. Ela ressaltou, porém, que sempre é feito um banco de dados com os currículos dos cadastros de reserva para que sejam chamados conforme a necessidade do órgão.

Segundo ela, habilidades como, por exemplo, domínio em Word e Excel, aptidão para manuseio de sistemas, proatividade, capacidade analítica e boa comunicação verbal e escrita, serão os diferenciais na seleção.

Etapas – A primeira etapa é constituída do envio do currículo para o e-mail [email protected], com o título “Estágio Administrativo”, até o dia 13 de maio. Os candidatos selecionados na primeira fase serão convocados, por meio do WhatsApp ou e-mail, para elaborar uma redação e, posteriormente, para uma entrevista.

Após o resultado final, os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da PGE-AM.

“Os novos estagiários vão atuar no atendimento ao contribuinte ou nas secretarias das procuradorias especializadas”, explicou a procuradora Clara Lindoso e Lima.

Benefícios – O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 640 e vale-transporte no valor de R$ 167,20, mediante carga horária de seis horas diárias, no horário de 8h às 14h.

FOTO: Cocecom/PGE-AM