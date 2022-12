PF prende homem com pepitas de ouro de origem ilegal foi pego no Amazonas “Veja onde”

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira, 12, um homem que portava pepitas de ouro de procedência ilegal com aproximadamente 19 gramas, no porto fluvial de Santo Antônio do Iça, no Amazonas. De acordo com a corporação, a ação ocorreu durante fiscalização nas embarcações e revista em passageiros e tripulação. Na oportunidade, os policiais federais localizaram o ouro com um homem que levava as pepitas “sem autorização e em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo”, disse em nota. O suspeito foi preso em flagrante e foi encaminhado às autoridades policiais para prestar esclarecimentos. O crime de transporte de matéria-prima ilegal tem pena de até 5 anos de reclusão, além de multa.