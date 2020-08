PF prende dois homens com ouro e diamantes

Dois homens foram presos pela Polícia Federal na tarde de quarta-feira (5), pelo crime de posse ilegal de ouro e diamantes, durante uma abordagem no município de Espigão do Oeste.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a dupla, além dos produtos minerais, apetrechos que seriam empregados na comercialização ilícita destes produtos.

A PF apurou que os dois homens teriam vindo do Estado do Mato Grosso para negociar com garimpeiros da região onde ocorreu a prisão.

Os dois foram conduzidos para a delegacia de Polícia Federal no município de Ji-Paraná, e encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Em decorrência dos fatos e do material apreendido, os dois foram autuados por usurpação de bens da União, receptação e associação criminosa.