PF prende 6 pessoas no Amazonas com dinheiro que supostamente iria para compra de votos

Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (28), no Porto de Tefé, no Amazonas com R$ 78,6 mil em espécie. Um inquérito foi aberto para apurar a origem do dinheiro.

De acordo com as investigações, o montante seria usado para compra de votos. Todos os presos são prestadores de serviços da Prefeitura de Maraã, no noroeste do estado.

A ação é parte da Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

É a segunda apreensão de dinheiro que seria usado para compra de votos no Amazonas em menos de 24 horas. Na terça-feira (27), policiais apreenderam R$ 61 mil em uma aeronave que partiria do aeroclube do município de Anori.

Os pacotes divididos em notas de R$ 100 e R$ 200 estavam na mala de mão de uma passageira, identificada como irmã de uma candidata a deputada estadual. Segundo a polícia, um inquérito também foi aberto para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovadas.

