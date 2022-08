PF cumpre mandados de busca e apreensão contra fundador da Havan e outros 7 que participavam de grupo que pregava golpe

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira mandados de busca e apreensão contra oito empresários, dentre eles José Isaac Peres, CEO da Multiplan, e Luciano Hang, fundador da Havan, que participavam de um grupo de WhatsApp que pregava um golpe de Estado em caso de vitória na corrida ao Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro, segundo duas fontes informaram à Reuters.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estão sendo cumpridos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, segundo comunicado da PF.

Moraes também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e alvo de constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro e de aliados dele.

A revelação de que empresários bolsonaristas estariam defendendo uma ruptura institucional foi feita na semana passada em reportagem do site Metrópoles.

Entre os alvos, segundo duas fontes, além de Peres, estão Meyer Nigri, presidente do conselho de administração da Tecnisa, e Afrânio Barreira Filho, fundador do Coco Bambu.

Procuradas, a operadora de shoppings de alta renda Multiplan, da qual Peres é presidente; a construtora Tecnisa, fundada por Nigri e na qual ele é presidente do conselho de adminstração; e a Havan, fundada por Hang, não responderam imediatamente a pedido de comentários.

Outros alvos da PF, conforme as fontes, são Ivan Wrobel, dono da W3 Engenharia; José Koury, dono do Barra World Shopping; Marco Aurélio Raymundo, fundador da Mormaii; e Luiz André Tissot, fundador da loja de Móveis Sierra. A Reuters ainda não conseguiu contato com esses empresários.

