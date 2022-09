PF apreende R$ 44 mil em dinheiro vivo e cheques com cabos eleitorais no AM

A Polícia Federal apreendeu R$ 34 mil em dinheiro vivo e 87 cheques de R$ 120 cada com cabos eleitorais no Amazonas, totalizando uma quantia de R$ 44.440. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, mas trata-se de um candidato ao governo estadual e um candidato a deputado federal.

Os cheques, no valor total de R$ 10.440, estavam com duas assessoras do político que concorre ao governo, em duas aeronaves no aeroporto de Coari. De acordo com a PF, havia junto “diversos contratos genéricos de prestação de serviço para o dia 02/10/2022, dia da votação do primeiro turno”.

No momento da apreensão, feita nesta quinta-feira (29), as assessoras cuidavam de um jatinho e um jato tipo anfíbio. Elas foram encaminhadas para prestar esclarecimentos ao delegado responsável pelo caso. Um inquérito policial foi instaurado.

Já o valor em espécie foi encontrado ontem (28) com o irmão do candidato a deputado. Ele foi flagrado saindo de casa com o dinheiro em bolsas e mochilas, arrumadas dentro de um carro, e surpreendido. O caso aconteceu em um bairro da Zona Centro Oeste de Manaus.

A PF instaurou um inquérito para investigar os fatos, mas a origem da quantia não foi comprovada até o momento. As informações são do portal O Globo.

Fonte: Yahoo news