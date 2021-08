PF apreende ouro e pedras preciosas e prende garimpeiros ilegais no AM

Ação prendeu nove no AM, com joias, dinheiro em espécie e armas

Entre os dias 11 a 28 de agosto de 2021, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alóctonas no município de Japurá (AM), no intuito de combater organizações criminosas dedicadas a prática de crimes em garimpos ilegais na região amazônica. A ação com apoio das Forças Armadas prendeu nove pessoas em flagrante, e apreendeu mais de 1 kg de ouro, aproximadamente R$ 200 mil em espécie, joias, pedras preciosas, relógios, porção de mercúrio, drogas, entre outros produtos de crimes.

Entre os presos estavam dois dissidentes de grupo guerrilheiro estrangeiro. Todos investigados por crimes de usurpação de bens da União, extração de recursos minerais (ouro) sem autorização do órgão competente, uso de substância (mercúrio) nociva à saúde humana e ao meio ambiente em desacordo com as exigências legais, tráfico de armas, lavagem de capitais, receptação qualificada e tráfico internacional de entorpecentes.

Loading...

Também foram apreendidos duas pistolas, um revolver, uma espingarda, 2.137 munições calibre 22, 164 cartuchos calibre 28, 343 cartuchos calíbre 32, e ainda 4 kg de pasta base de cocaína, uma lancha, apetrechos para garimpo e medicamentos vencidos. (Com informações da Comunicação Social da PF no Amazonas)

Fonte: diário do poder