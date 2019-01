PF apreende 827 kg de skunk em barco

A Polícia Federal apreendeu na manhã de hoje (9) 827 quilos de droga do tipo skunk escondida dentro de uma embarcação do tipo empurrador de balsas no rio Solimões, no perímetro do município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Conforme a PF, o barco vinha da Colômbia e tinha como destino a cidade de Manaus.

O empurrador, denominado de Santo Sacramento, foi levado para o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal (Nepom), situado na orla Oeste da cidade de Manaus, no bairro Tarumã.

A droga, conforme a Polícia Federal, estava escondida no tanque de combustível da embarcação e foi retirada com a ajuda de homens do Corpo de Bombeiros. O entorpecente está avaliado em R$ 5 mil o quilo, o que totaliza R$ 4,1 milhões.

Três tripulantes do empurrador foram presos. Eles foram identificados como Gilmar Teixeira, Mário Alves de Moraes e Valdir de Souza.

Ainda segundo a PF, a apreensão da droga foi resultado de um trabalho de investigação que iniciou no ano passado. Mais informações sobre a apreensão da droga e as investigações da Polícia Federal serão divulgadas por meio de nota do órgão.

Fonte: Portal A Crítica