A Polícia Federal apreendeu hoje em Santarém, no oeste do Pará, quatro aeronaves e 72 barras de ouro, avaliadas em R$ 14,8 milhões. O trabalho faz parte da operação “Ouro Frio”, para combater garimpos clandestinos e o “esquentamento” do ouro para criar uma falsa legalidade ao minério extraído ilegalmente.

Os policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Santarém e Itaituba, no interior do Pará.