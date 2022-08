Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras em 4,8%

Nos próximos dias, quem for aos postos de combustível abastecer o carro deverá encontrar a gasolina por um preço um pouco mais em conta. Isso porque desde desta terça-feira (16) a Petrobras reduziu o preço deste combustível nas distribuidoras em 4,8%. Desta forma, o valor do litro caiu R$ 0,18, saindo de R$ 3,71 para R$ 3,53.

Esta é a segunda vez que o preço da gasolina para as distribuidoras cai em pouco menos de um mês. Desde o último dia 19 de julho, o valor foi reduzido em R$ 0,53. Vale lembrar que, apesar da tendência de queda no preço para o motorista, o valor cobrado na bomba depende de impostos federais, estaduais, além da margem de lucro cobrada por distribuidores e revendedores.

A Petrobras afirma que o valor que lhe compete no preço final da gasolina caiu de R$ 2,70 para R$ 2,53. Para isso, a petroleira leva em conta a mistura de 27% de etanol que a gasolina que chega aos postos possui.

De acordo com a Petrobras, essa redução de preço “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço do litro da gasolina nas bombas caiu para R$ 5,74 na última semana do mês de julho, entre os dias 24 e 30 do último mês. É o menor valor em pouco mais de um ano, já que entre 28 de junho e 3 de julho do ano passado, o valor era de R$ 5,68. Em junho deste ano, o governo federal estabeleceu que a alíquota do ICMS obrigatoriamente tem de estar entre 17% e 18%.

Desde 2016, a Petrobras usa a variação do dólar como base para sua política de preços, determinando assim os valores de gasolina e diesel nas refinarias. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o valor do barril de petróleo do tipo Brent tem alta de 26% no ano por conta da pandemia e da guerra na Ucrânia. O valor do barril atualmente é de US$ 103,46 e ele comporta 158,98 litros.