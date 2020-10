Petrobras recebe US$ 9,4 milhões e conclui venda do Polo Lagoa Parda

Contrato para venda do ativo à Imetame Energia foi assinado em outubro do ano passado.

A Petrobras concluiu nesta quarta-feira (30) a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres do Polo Lagoa Parda, localizado no Espírito Santo, para a Imetame Energia, informou a estatal em fato relevante.

A operação foi finalizada com o pagamento de US$ 9,4 milhões para a Petrobras — valor ajustado que se soma ao montante de US$ 1,4 milhão recebido pela empresa na assinatura do contrato de venda.

O Polo Lagoa Parda compreende as concessões de Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, tendo registrado produção média de aproximadamente 113,5 barris de petróleo por dia e 1,7 mil metros cúbicos diários de gás natural entre janeiro e agosto deste ano.

O contrato para venda do ativo à Imetame havia sido assinado em outubro do ano passado — quando, antes de ajustes, a Petrobras previa o pagamento de pouco menos de US$ 8 milhões no fechamento da transação.

“Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas”, reforçou a estatal no comunicado.

Fonte: G1