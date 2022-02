Pescadores artesanais do Careiro da Várzea recebem 100 kits de pesca do Governo do Amazonas

Kits de pesca artesanal estão sendo entregues para seis municípios do estado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam), realizou, na quinta-feira (10/02), a entrega dos primeiros 100 kits de pesca artesanal adquiridos via emenda parlamentar, para beneficiar pescadores cadastrados em entidades de classe em seis municípios. A entrega aconteceu no Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), durante visita realizada pelo governador Wilson Lima.

Rubineis Ribeiro foi um dos pescadores que recebeu o kit de pesca artesanal, o que considerou muito importante para seu trabalho. “A renda do pescador é pouca, e receber estes kits é uma força grande para continuar na atividade pesqueira. Temos a agradecer o apoio do governo que olhou para o setor pesqueiro. Estávamos precisando realmente deste material novo como incentivo”, disse o pescador.

A entrega de um total de 1.024 kits de pesca artesanal vai continuar em outros cinco municípios: Iranduba, Itacoatiara (Vila de Lindoia), Boa Vista do Ramos, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. O recurso é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz, totalizando R$ 380 mil para apoio ao setor pesqueiro amazonense.

Cada kit é composto por caixa térmica de isopor, capacidade de 170 litros; lanterna produzida em alumínio anodizado, lâmpadas LED, camisa UV malha dry fit, chapéu de palha e rede malhadeira para pesca artesanal.

“O diferencial desse kit é que nós estamos trazendo uma camisa anti-UV, que é para evitar os raios ultravioletas, que são os principais causadores do câncer de pele, e com isso a gente minimiza os efeitos do sol na pele do pescador, que trabalha muito exposto. Desse modo, a gente vem para ajudar também a parte de saúde do pescador que é muito importante, já que grande parte do seu dia ele passa no sol”, esclareceu Leocy Cutrim, secretário de Pesca e Aquicultura da Sepror.

FOTOS: Mayana Tomaz/Sepror