Pescador fica 11 dias à deriva a bordo de um freezer

O pescador brasileiro Romualdo Macedo Rodrigues passou 11 dias à deriva a bordo de um freezer no meio do Oceano Atlântico após o barco em que estava naufragar. O brasileiro saiu do porto de Oiapoque, Amapá, no início de agosto, e foi encontrado boiando no eletrodoméstico já no Suriname, onde ele foi detido na capital, Paramaribo, por 16 dias por estar sem documentos.

Romualdo embarcou com o intuito de passar três dias pescando. Apesar de ter conseguido os peixes, o barco em que estava apresentava rachaduras e a água invadiu a embarcação. Para escapar do naufrágio, o homem, que não sabe nadar, decidiu subir no refrigerador.

“Comecei a secar, mas no outro dia não tinha mais jeito e foi para o fundo mesmo”, contou em entrevista.

Após testar se o eletrodoméstico boiava, ele decidiu usá-lo para escapar.

“Quando eu vi que não tinha jeito, eu peguei o freezer e fui embora”.

Ele permaneceu no interior do refrigerador por 11 dias. Durante esse período, ficou sem acesso à água e à comida. A estimativa é que ele tenha ficado á deriva a cerca de 400 km da costa. Além da fome e da sede, o pescador ainda enfrentava outro medo: tubarões.

“Pensava que ia ser atacado pelos tubarões porque em alto mar tem muito peixe curioso”, contou.

FOTO: Reprodução/Facebook e TV Record

Com informações do Diário do Nordeste