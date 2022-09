Perto da final da Libertadores, Flamengo sustenta invencibilidade há mais de 1250 dias no Maracanã

Buscando marcar presença em mais uma final da Conmebol Libertadores – a terceira em quatro anos –, o Flamengo vai receber o Vélez Sarsfield no Maracanã, na noite desta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das semifinais. No primeiro duelo, em Buenos Aires, o Rubro-Negro não se preocupou com o fator casa e construiu uma grande vantagem: venceu por 4 a 0 no José Amalfitani.

Além da elástica vantagem construída na Argentina, o Fla conta ainda com outros elementos que fortalecem o seu favoritismo neste último passo na caminhada para a final. Um deles é o próprio Maracanã, onde o clube não sabe o que é perder um jogo de Libertadores há 1253 dias – ou três anos e 157 dias.

O Flamengo não perde uma partida de Libertadores no Rio de Janeiro desde o dia 3 de abril de 2019, quando foi surpreendido pelo Peñarol, do Uruguai, e acabou perdendo por 1 a 0. O então Fla de Abel Braga já tinha várias das estrelas que tem hoje, com Gabigol e Arrascaeta, mas ainda não era tão temido e poderoso quanto é na atualidade.

Contra o ‘Peñarol versão 2019’, o Mais Querido mostrou pouca inspiração e teve uma noite para esquecer no Maracanã. A equipe não conseguiu produzir como o esperado e, no fim, aos 42 minutos do segundo tempo, levou gol de Viatri e perdeu o jogo – e a liderança do Grupo D. É válido lembrar que Gabigol foi expulso minutos antes do tento rival.