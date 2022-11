Pelci e RespirAr realizam atendimentos na 2ª edição do Festival Amazonas de Turismo, no Centro de Convenções Vasco Vasques

Com um estande de orientação e serviços para a população, o projeto Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e o +RespirAr participam da 2º edição do Festival Amazonas de Turismo. Coordenados pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), os projetos estão proporcionando ações esportivas e cuidado com a saúde.

“Atividade física é sinônimo de saúde. Nosso intuito, além de apresentar as principais ações da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), é mostrar para os cidadãos que a prática do exercício físico é o caminho para qualidade de vida do corpo e da mente”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

“Nossos atendimentos nesses dois dias serão não só para pacientes após covid, mas para orientar a população os cuidados com a saúde, por meio da atividade física e fisioterapia. O RespirAR é isso, temos que atender o paciente como um todo, buscando promover qualidade de vida para população amazonense”, ressaltou Luany Pontes, fisioterapeuta do programa.

Conhecendo pela primeira vez o projeto RespirAr, Vanessa Feitosa ressaltou que irá procurar o ponto de atendimento mais próximo de sua residência para realizar as atividades. “Achei interessante o projeto, pois ajuda muitas pessoas que tiveram sequelas da Covid-19. O que chamou minha atenção foi que existem vários pontos de atendimentos espalhados na capital e pretendo com certeza ir a um núcleo para cuidar melhor da minha saúde”, destacou.

A programação do Festival conta com estandes dos melhores roteiros turísticos dos 16 municípios participantes, além de palestras, cultura, gastronomia e muita diversão com atrações artísticas.

FOTOS: Rudson Renan/Faar