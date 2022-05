Pedro Scooby abre o jogo sobre a presença de ex-BBBs em seu casamento com Cintia Dicker

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão organizando os preparativos do casamento. Ao falar sobre a lista de convidados, o surfista vetou a presença de alguns ex-BBBs. Entenda:

Pedro Scooby está planejando seu segundo casamento com Cintia Dicker. Os dois, que já oficializaram a união durante a pandemia em Portugal, pretendem realizar uma cerimônia para poucos convidados, reunindo amigos e familiares, em outubro, na Bahia.

Em uma entrevista ao jornal “O Globo”, Pedro falou sobre a possibilidade de ter ex-BBBs em seu casamento. Paulo André, grande amigo que Scooby fez no reality, foi convidado para ser padrinho do surfista. A presença de Douglas Silva também está confirmada. Porém, outros participantes, como o vencedor Arthur Aguiar, estão fora da lista.

“Meu casamento vai ser bem pequeno, mesmo. Sempre quis fazer um casamento muito pequeno, só vai estar as pessoas muito próximas da minha vida. Existe a possibilidade de poucas pessoas que estiveram no ‘BBB’ comigo estarem na cerimônia, mas não por eu não respeitá-los, por não querer mais falar. Não tem nada a ver. Pelo contrário. Vou sempre cumprimentar todo mundo. Mas as pessoas que eu vou levar pra minha vida, que eu vou sempre me comunicar, vão estar no meu casamento”, explicou.