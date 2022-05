PcD´s terão acesso gratuito à Arena da Amazônia no jogo entre Guarani e Vasco da Gama

Lei Estadual garante gratuidade para Pessoas com Deficiência e que o acompanhante pague meia-entrada

As Pessoas com Deficiência (PcD’s) terão acesso gratuito à Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira (19), para o jogo entre Guarani e Vasco da Gama, pela Série B do Brasileirão, conforme prevê a Lei Nº 241/2015. A norma do Estado do Amazonas também assegura que o acompanhante da PcD pague 50% do valor do ingresso cobrado.

“Estaremos cumprindo a lei estadual. A Arena da Amazônia está preparada para receber pessoas com mobilidade limitada, deficientes visuais, obesos, além de possuir piso tátil de acordo com as normas de acessibilidade, atendendo à todas as Pessoas com Deficiência”, destacou o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira.

O venezuelano José Gregório Salazar Toledo, que é deficiente auditivo, destacou a paixão que tem por futebol. Ele assistiu ao jogo entre Brasil e Uruguai no estádio, no ano passado, e neste ano pretende acompanhar a partida da Série B, no Brasileirão. “Assistir esse jogo de perto será muito especial. Estou há quatro anos em Manaus e até o momento só consegui ver o jogo da Seleção Brasileira, agora terei a oportunidade de acompanhar Vasco e Guarani”, escreveu Toledo, por meio de um aplicativo de mensagens.

Lei – O artigo 16, do capítulo 2 da Lei, diz que “fica instituída a gratuidade para pessoas com deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos eventos em salas de cinema, em espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares”. Ela também assegura que o acompanhante da PcD pague o correspondente a 50% do valor do ingresso cobrado.

Critério – As PcDs terão acesso gratuito ao jogo da Série B, desde que apresentem nas catracas de entrada o RG/CNH, mais um dos seguintes documentos que atestem a deficiência: Passe Livre, Passe Legal, laudo médico ou as carteirinhas emitidas pelas associações dos segmentos, tais como a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O acompanhante da PcD precisa comprar o ingresso na Arena Amadeu Teixeira, localizada no bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

