PC-AM revitaliza delegacias do interior do Estado

Somente no início deste ano, quatro delegacias já foram revitalizadas

Buscando proporcionar melhores condições de atendimento à população, bem como melhores condições de trabalho aos servidores, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Administração e Finanças (DAF), deu início a revitalização das Delegacias Interativas de Polícia (DIP) do interior do Estado. O pacote inclui medidas como pintura, troca de equipamentos, mudança de móveis e a manutenção de telhados.

Somente no início de 2022, as DIPs de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), Iranduba (a 27 quilômetros), Coari (a 363 quilômetros), e Urucurituba (a 208 quilômetros) já foram revitalizadas.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, destacou que a atual gestão tem priorizado esses trabalhos, dentre eles a manutenção e revitalização das delegacias do interior para melhor atender a população amazonense.

“Vamos melhorar a estrutura desses prédios policiais para possibilitar espaços adequados e dignos para todos. Já tivemos delegacias revitalizadas em Manaus, e agora esse trabalho segue nos municípios do interior”, ressaltou Emília.

O delegado Demetrius Queiroz, diretor do DAF, enfatizou que a meta é revitalizar três delegacias por mês, e as DIPs de Tabatinga e Tefé estão com as obras em andamento.

Conforme ele, os pacotes de reparos englobam medidas como pintura, limpeza, capina, reparos e consertos na parte hidráulica e elétrica, consertos nos forros, além de reforço nas celas das unidades policiais.

“Esse cuidado com cada delegacia é muito importante. Não há nada melhor que trabalhar num ambiente limpo, reformado e adequado a abrigar os policiais. Assim, as equipes ficam satisfeitas e motivadas a prestar sempre o melhor serviço para a população” destacou Demétrius.